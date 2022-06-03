Эл Хорфорд: «Казалось, что парни играют только на меня. Я попадал»

Центровой «Селтикс» стал одним из главных героев первой встречи финальной серии плей-офф НБА против «Уорриорз» (120:108, 1-0).

Хорфорд отправил в цель 6 дальних бросков (6 из 8), что является рекордом лиги для дебютантов финалов. Всего в активе Эла 26 очков (9 из 12 с игры), 6 подборов и 3 передачи за 33 минуты.

«Мне казалось, что парни играют только на меня, все время создают для меня возможности. Стоит еще отметить Деррика Уайта, он тоже исполнил несколько сложных бросков.

Партнеры выводили меня на бросок, я попадал. Так это было», – заявил Хорфорд.

В этом плей-офф 36-летний баскетболист вышел на 1-е место по количеству матчей без попадания в финалы (141), но в итоге все же дебютировал в решающей серии.

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