Эл Хорфорд: «Мы еще ничего не выиграли»

Тяжелый форвард «Бостона» Эл Хорфорд после победы над «Голден Стэйт» в первом матче финальной серии плей-офф (108:120, 0-1) заявил, что команда еще выполнила свою задачу.
«Мы еще ничего не выиграли, нам нужно продолжать работать.
Приятно победить в первом матче, но нужно приниматься за работу, чтобы подготовиться к следующему матчу», — сказал Хорфорд.
Хорфорд установил рекорд по реализованным 3-очковым в дебютном матче финальной серии плей-офф НБА, отправив в цель 6 дальних бросков (6 из 8).
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