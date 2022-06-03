Эл Хорфорд: «Мы еще ничего не выиграли»

Тяжелый форвард «Бостона» после победы над в первом матче финальной серии плей-офф (108:120, 0-1) заявил, что команда еще выполнила свою задачу.

«Мы еще ничего не выиграли, нам нужно продолжать работать.

Приятно победить в первом матче, но нужно приниматься за работу, чтобы подготовиться к следующему матчу», — сказал Хорфорд.

Хорфорд установил рекорд по реализованным 3-очковым в дебютном матче финальной серии плей-офф НБА, отправив в цель 6 дальних бросков (6 из 8).

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