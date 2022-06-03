Стефен Карри: «Джордан Пул освоится и реабилитируется в финальной серии»

Лидер отметил, что его партнер по команде реабилитируется после неудачного выступления в первом матче финальной серии плей-офф с (108:120, 0-1).

«Конечно, он реабилитируется, сравниваете с показателями, на которые он способен. Всегда сложно переключиться с одной серии на другую, почувствовать, как против тебя будут защищаться, немного замедлиться.

Это его первый матч в финальной серии, много адреналина, много нервов и все такое. Но он освоится, и мы все сыграем лучше во втором матче и отреагируем», – заявил Карри.

Пул набрал 9 очков, реализовав 2 из 7 с игры.

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