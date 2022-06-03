Jay-Z сфотографировался с Джейсоном Тейтумом после 1-го матча финальной серии

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Известный рэпер и бывший владелец «Бруклина» Jay-Z посетил первый матч финальной серии плей-офф НБА между «Голден Стэйт» и «Бостоном» (108:120, 0-1).

После окончания встречи Jay-Z подошел к звездному форварду «Селтикс» Джейсону Тейтуму, чтобы поздравить с победой и сфотографироваться.

Jay-Z был не единственной знаменитостью, присутствовавшей на матче. На трибуне также были замечены режиссер Спайк Ли и легендарный бейсболист Барри Бондс.

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