Jay-Z сфотографировался с Джейсоном Тейтумом после 1-го матча финальной серии

Известный рэпер и бывший владелец «Бруклина» Jay-Z посетил первый матч финальной серии плей-офф НБА между и «Бостоном» (108:120, 0-1).

После окончания встречи Jay-Z подошел к звездному форварду «Селтикс» , чтобы поздравить с победой и сфотографироваться.

Jay-Z был не единственной знаменитостью, присутствовавшей на матче. На трибуне также были замечены режиссер Спайк Ли и легендарный бейсболист Барри Бондс.

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