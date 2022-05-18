Адам Сильвер: «НБА и женская НБА работают над возвращением Бриттни Грайнер из России»

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Комиссионер НБА Адам Сильвер заявил, что работает «бок о бок» с комиссионером женской НБА Кэти Энгельберт над возвращением американской баскетболистки Бриттни Грайнер домой.

17 февраля центровая УГМК была арестована в Москве по обвинению в контрабанде наркотиков. На прошлой неделе суд продлил арест баскетболистки до 18 июня.

«Мы поддерживаем связь с Белым домом, Государственным департаментом, переговорщиками по освобождению заложников, всеми уровнями правительства, а также работаем через частный сектор.

Главным приоритетом для нас является ее здоровье и безопасность, а также то, чтобы она покинула Россию», — заявил Сильвер.

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