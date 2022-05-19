Адам Сильвер – о предсезонных матчах в ОАЭ: «Нет сомнений в том, что другие страны, где мы играем, не разделяют все американские ценности»

Комиссионер НБА Адам Сильвер ответил на критику в адрес лиги за решение провести два предсезонных матча «Атланты» и «Милуоки» в Абу-Даби, ОАЭ.

«Я понимаю и уважаю мнение других людей. Но я считаю, что существует сложившееся надлежащее использование спорта, культуры и искусства для сближения людей.

Нет сомнений в том, что другие страны, где мы играем, не разделяют все американские ценности. Я не вижу здесь противоречий с тем, что мы сосредоточены на социальных проблемах у себя дома. Несправедливо предполагать, что проведение матчей в другой части мира, где ценности отличаются от наших, отменяет нашу важную работу по поддержке социальной справедливости.

При этом я также считаю важным, что, путешествуя по миру, мы несем свои ценности с собой», – сказал Сильвер.

В 2016 году НБА перенесла Матч всех звезд-2017 из Шарлотт в Новый Орлеан из-за принятия в Северной Каролине закона, который, по мнению части общества, ущемляет права лиц нетрадиционной сексуальной ориентации.

В ОАЭ гомосексуальные отношения считаются преступлением.

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