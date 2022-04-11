Кайри Ирвинг – о плей-ин: «В прошлом году Стеф и Леброн, сейчас я и Дюрэнт. Кто-то за кулисами хвастается тем, что придумал это»

Разыгрывающий «Нетс» предположил, что в лиге должны быть рады введенному недавно турниру плей-ин.

«Кто-то за кулисами сейчас наверняка хвастается тем, что придумал это.

В прошлом году у вас были Стеф и Леброн, сейчас я и Дюрэнт против «Кавальерс» в турнире плей-ин», – заявил Кайри.

Занявший 7-е место на Востоке сыграет с «Кливлендом».

Комиссионер НБА Адам Сильвер ранее заявил, что лига намерена сохранить плей-ин.

«Живу здесь, но это не моя страна» – «Может, вам свалить отсюда?» Абдул-Джаббар боролся за справедливость, а стал врагом государства