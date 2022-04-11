Кайри Ирвинг – о плей-ин: «В прошлом году Стеф и Леброн, сейчас я и Дюрэнт. Кто-то за кулисами хвастается тем, что придумал это»

Разыгрывающий «Нетс» Кайри Ирвинг предположил, что в лиге должны быть рады введенному недавно турниру плей-ин.
«Кто-то за кулисами сейчас наверняка хвастается тем, что придумал это.
В прошлом году у вас были Стеф и Леброн, сейчас я и Дюрэнт против «Кавальерс» в турнире плей-ин», – заявил Кайри.
Занявший 7-е место на Востоке «Бруклин» сыграет с «Кливлендом».
Комиссионер НБА Адам Сильвер ранее заявил, что лига намерена сохранить плей-ин.
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