НБА рассматривает вариант с изменением системы голосования за символические пятерки сезона

По словам комиссионера НБА Адама Сильвера, лига рассматривает вариант с изменением системы голосования за символические пятерки сезона.

Нынешняя система основана на выборе игроков по позициям, ее могут заменить на голосование за 15 лучших игроков независимо от их амплуа.

«Наша лига все больше движется к баскетболу, в котором позиции не столь принципиальны. Нынешняя система голосования может приводить к некоторым неточностям, связанным с амплуа игроков.

Мы думаем об этом. Собираемся обсудить это с ассоциацией игроков, потому что это влияет на бонусы и контракты баскетболистов, а также на их наследие», – заявил Сильвер.

Тема стала особенно актуальна в последние два года, когда два центровых – из «Наггетс» и из «Сиксерс» – занимали первое и второе места в голосовании за MVP. При этом при существующей системе Эмбиид дважды оказывался во второй символической пятерке.

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