Док Риверс: «Йокич – достойный MVP, равно как и Джоэл с Яннисом»

Теги Док Риверс Филадельфия НБА Яннис Адетокумбо Джоэл Эмбиид Никола Йокич Баскетбол

Главный тренер «Сиксерс» Док Риверс считает, что все три претендента на приз MVP нынешнего сезона в одинаковой степени заслужили награду.

Почетный приз в итоге достался Николе Йокичу из «Денвера».

«Мы должны радоваться за Джоэла. Йокич – достойный MVP, но то же самое можно сказать и про Джоэла, и про Янниса.

Джоэл через многое прошел в этом сезоне, ему приходилось брать на себя большую нагрузку на протяжении большей части этой дистанции. И он справился», – заявил Риверс.

«Финикс» обратился в пепел и унизительно проиграл «Далласу» в седьмой игре. Так фавориты НБА еще не вылетали

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные