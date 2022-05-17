Док Риверс: «Йокич – достойный MVP, равно как и Джоэл с Яннисом»

Главный тренер «Сиксерс» считает, что все три претендента на приз MVP нынешнего сезона в одинаковой степени заслужили награду.

Почетный приз в итоге достался из «Денвера».

«Мы должны радоваться за Джоэла. Йокич – достойный MVP, но то же самое можно сказать и про Джоэла, и про Янниса.

Джоэл через многое прошел в этом сезоне, ему приходилось брать на себя большую нагрузку на протяжении большей части этой дистанции. И он справился», – заявил Риверс.

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