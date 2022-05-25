Адетокумбо, Дончич, Йокич, Букер и Тейтум – в первой символической сборной сезона НБА-2021/22

НБА объявила три символические сборные лучших игроков сезона-2021/22.

В первую пятерку вошли: («Милуоки»), («Даллас»), Никола Йокич («Денвер»), Девин Букер («Финикс») и Джейсон Тейтум («Бостон»).

Первая пятерка впервые с сезона-1954/55 полностью состоит из игроков в возрасте 27 лет и младше. Адетокумбо стал единственным игроком, который получил максимальное количество баллов в голосовании – его единогласно выбрали в первую пятерку все 100 представителей СМИ.

Во вторую пятерку были выбраны: Джоэл Эмбиид («Филадельфия»), Джа Морэнт («Мемфис»), («Бруклин»), («Голден Стэйт») и Демар Дерозан («Чикаго»).

В третью пятерку вошли: Карл-Энтони Таунс («Миннесота»), («Лейкерс»), Крис Пол («Финикс»), Трэй Янг («Атланта») и Паскаль Сиакам («Торонто»).

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