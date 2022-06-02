Димитрис Итудис: «Мы стали промахиваться и потеряли огонь в глазах»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис назвал причины поражения от «Зенита» в шестом матче финальной серии плей-офф Лиги ВТБ (63:82, 3-3).

«Поздравляю «Зенит» с победой, они сегодня играли лучше, особенно начиная с середины второй четверти, когда счет был 27-27. Мы стали промахиваться и потеряли огонь в глазах.

Счет в серии 3-3, и у нас есть шанс добиться победы перед своими болельщиками. Беру на себя ответственность за то, что произошло. Нужно исправиться и показывать стабильность на протяжении всего матча, а не всего 15 минут», – сказал Итудис.

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