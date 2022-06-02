Сергей Кущенко: «Евролига должна жалеть, такой баскетбол мог быть у нее»

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко заявил, что текущая финальная серия между и «Зенитом» (3-3) стала самой непредсказуемой в истории лиги, и что должна жалеть о том, что отстранила российские клубы.

«Никто не верил в такой камбэк, наверное, кроме «Зенита», но главное, что у нас невероятная серия, которая решится в седьмом матче. Драматургия, как в лучших сериях НБА.

Безусловно, это самый непредсказуемый финал на моей памяти в Единой лиге ВТБ. И, если говорить о европейском баскетболе, у нас сейчас он самого высокого уровня и самый зрелищный.

Евролига наши клубы отстранила и должна жалеть, такой баскетбол мог быть у нее. Но выиграли от этого мы в итоге – клубы играют невероятно. И, кстати, наша серия показывает, что Евролиге пора менять формат «Финала четырех», – заявил Кущенко.

Самый результативный – Швед, лучший снайпер – Карасев, 70 пятерок «Зенита». Статистика финала Единой лиги