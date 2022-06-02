Алексей Швед: «Не могу сказать, что защитники «Зенита» справляются со мной один в один»

Защитник ЦСКА Алексей Швед после поражения от «Зенита» в 6-м матче финала Лиги ВТБ (63:82, 3-3) заявил, что игроки петербургской команды не справляются с ним один на один.

«Мы столько лет играем, не задумываемся о психологии. Выходим на площадку и стараемся победить. Все увидим в воскресенье. Не могу сказать, что защитники «Зенита» справляются со мной один в один. Со мной всегда два-три человека. Начали игру хорошо, но у нас проблема со второй четвертью, которую надо решить. Осталась одна игра. Не могу сказать, что нам не хватает сил.

Чувствую себя хорошо, готов биться в седьмом матче. Знали, что здесь будет тяжело, в Петербурге отличные болельщики. В следующий раз играем дома, надеемся, все будет по-другому», – сказал Швед.

Самый результативный – Швед, лучший снайпер – Карасев, 70 пятерок «Зенита». Статистика финала Единой лиги