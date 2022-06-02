Александр Розенбаум: «Верил в успех «Зенита», когда счет в серии был 1-3»

Известный певец и композитор Александр Розенбаум поделился эмоциями после победы петербургского над московским в шестом матче финальной серии плей-офф лиги ВТБ (82:63, 3-3).

«Все эмоции на трибунах. У меня точно такие же. Все здорово, мы победили! Мики сегодня лучше всех сыграл, но все ребята молодцы, абсолютно. Вся команда работала.

Я верил в успех, когда счет в серии был 1-3. Был на гастролях, приехал только сегодня. Смотрел все игры на гастролях. Конечно, Петербург – баскетбольный город. Как минимум со времен Кондрашина.

На седьмой матч серии, к сожалению, не смогу – гастроли. Если бы не работа, то, конечно, поехал бы», – заявил Розенбаум.

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