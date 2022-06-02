Денис Захаров: «Историю еще не сотворили, только сравняли счет»

Защитник «Зенита» заявил, что петербургская команда постарается сотворить историю в седьмом матче финальной серии Лиги ВТБ против ЦСКА (3-3).

«Гениальная поддержка! До мурашек! Мы старались для города. Историю еще не сотворили, только сравняли счет. Будем стараться в следующей игре.

Проблемы ЦСКА – это их проблемы, их тренерские решения. Мы выполняли свой план на игру, у нас получилось – двигаемся дальше. Весь сезон играем в командный баскетбол, стараемся задействовать каждого игрока. У кого лучше идет в данный момент. От седьмого матча жду борьбы – как и от предыдущих шести», – сказал Захаров.

Финал Лиги ВТБ подарил нам второй исторический матч подряд. «Зенит» обыграл ЦСКА в Москве и заставил поверить в чудо