«Црвена Звезда» подала жалобу из-за инцидентов во время 3-го матча финала с «Партизаном»

подала в Адриатическую лигу жалобу из-за инцидентов, которые имели место во время выездного третьего матча финальной серии с «Партизаном» (67:70, 2-1).

«После всего хаоса третьего матча финальной серии «Црвена Звезда» не будет и не имеет права молчать.

Миллионы болельщиков нашего клуба, а также баскетбольная общественность были вынуждены наблюдать за неприятными сценами, взрывами, хаосом, оскорблениями в адрес игроков и издевательствами над нашей делегацией – бросками в наших людей пакетами со слюной, зажигалками, мобильными телефонами, стеклянными бутылками.

Условия на арене делали невозможным проведение нормального баскетбольного матча. В судей летели предметы. В зале было почти на 1500 человек больше его максимальной вместимости. Это привело к сильной конденсации и скользкому паркету.

«Црвена Звезда» требует, чтобы нам публично сказали, «обязаны» ли мы сами отдать титул величайшему тренеру (Желько Обрадович – прим. Sports.ru) и должны ли при этом терпеть то, что нормальный человек просто не может выносить? Этот трехчасовой хаос начался для нас еще до старта игры», – говорится в заявлении «Црвены Звезды».

Третий матч финальной серии пришлось прервать в концовке примерно на 20 минут из-за инцидента с участием зрителей и арбитра.

Стоит отметить, что «Црвена Звезда» оштрафована на 62 500 евро за поведение болельщиков в первых двух матчах финальной серии против (2-0) – на 27 500 евро за первый матч и 35 000 за второй.

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