Третий матч серии «Партизан» – «Црвена Звезда» пришлось прервать в концовке на 20 минут

Третий матч финальной серии Адриатической лиги «Партизан» – «Црвена Звезда» пришлось прервать в концовке из-за инцидента с участием зрителей и арбитра.
На последней минуте болельщики начали бурно праздновать дальнее попадание Кевина Пантера, которое вывело «Партизан» вперед. В одного из судей с трибуны прилетел предмет. Игра прервалась примерно на 20 минут.
После возобновления встречи «Партизан» удержал лидерство (70:67) и сократил отставание в серии (1-2).
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