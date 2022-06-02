Третий матч серии «Партизан» – «Црвена Звезда» пришлось прервать в концовке на 20 минут

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Третий матч финальной серии Адриатической лиги «Партизан» – «Црвена Звезда» пришлось прервать в концовке из-за инцидента с участием зрителей и арбитра.

На последней минуте болельщики начали бурно праздновать дальнее попадание Кевина Пантера, которое вывело «Партизан» вперед. В одного из судей с трибуны прилетел предмет. Игра прервалась примерно на 20 минут.

После возобновления встречи «Партизан» удержал лидерство (70:67) и сократил отставание в серии (1-2).

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