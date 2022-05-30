После 2-го матча между «Црвеной Звездой» и «Партизаном» произошла конфликтная ситуация с участием игроков и болельщиков

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«Црвена Звезда» в воскресенье упрочила лидерство в финальной серии Адриатической лиги с «Партизаном» – 85:81, 2-0.

Сразу после сирены произошла конфликтная ситуация с участием игроков и болельщиков. На скамейку «Партизана» стали прилетать брошенные поклонниками «Црвены Звезды» предметы.

Игрок «Партизана» Матиас Лессор направился в сторону болельщиков соперника, его остановили баскетболисты обеих команд.

Бывший игрок «Црвены Звезды» Кевин Пантер показал поклонникам команды средний палец.

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