После 2-го матча между «Црвеной Звездой» и «Партизаном» произошла конфликтная ситуация с участием игроков и болельщиков

«Црвена Звезда» в воскресенье упрочила лидерство в финальной серии лиги с «Партизаном» – 85:81, 2-0.

Сразу после сирены произошла конфликтная ситуация с участием игроков и болельщиков. На скамейку «Партизана» стали прилетать брошенные поклонниками «Црвены Звезды» предметы.

Игрок направился в сторону болельщиков соперника, его остановили баскетболисты обеих команд.

Бывший игрок показал поклонникам команды средний палец.

В Петербурге увидели лучший баскетбол года. ЦСКА выиграл у «Зенита» броском с сиреной и повел 3-1 в финале Лиги ВТБ