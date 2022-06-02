Адриатическая лига. Финал. «Партизан» сократил отставание в серии с «Црвеной Звездой» (1-2)

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В Белграде состоялся третий матч финальной серии Адриатической лиги.

«Партизан» обыграл «Црвену Звезду» и сократил отставание в серии (1-2).

Адриатическая лига

Плей-офф

Финал (до трех побед)

Третий матч

Партизан – Црвена Звезда MTS 70:67 (21:17, 18:14, 8:23, 23:13)
Дата проведения
1 июня, 21.30, «Александар Николич Холл»
Онлайн матча
Партизан
Пантер (22 + 6 передач), Мур (9), Ледэй (7), Загорац (2), Лессор (2) – старт; Аврамович (14), Мадар (7), Копривица (5), Смаилагич (2), Трифунович (0).
Црвена Звезда MTS
Давидовац (19), Калинич (9), Кузмич (4), Холлинз (3), Уолтерс (0) – старт; Добрич (20), Иванович (3), Маркович (3), Лазич (2), Лазаревич (2), Митрович (2), Уайт (0).

В серии впереди «Црвена Звезда» – 2-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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