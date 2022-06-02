Адриатическая лига. Финал. «Партизан» сократил отставание в серии с «Црвеной Звездой» (1-2)

В Белграде состоялся третий матч финальной серии Адриатической лиги.
«Партизан» обыграл «Црвену Звезду» и сократил отставание в серии (1-2).
Адриатическая лига
Плей-офф
Финал (до трех побед)
Третий матч
- Дата проведения
- 1 июня, 21.30, «Александар Николич Холл»
- Партизан
- Пантер (22 + 6 передач), Мур (9), Ледэй (7), Загорац (2), Лессор (2) – старт; Аврамович (14), Мадар (7), Копривица (5), Смаилагич (2), Трифунович (0).
В серии впереди «Црвена Звезда» – 2-1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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