«Црвена Звезда» оштрафована на 62 500 евро за поведение болельщиков в финале Адриатической лиги

Теги происшествия Партизан Црвена Звезда MTS видео болельщики штрафы Адриатическая лига Стефан Маркович Деян Радонич Матиас Лессор Баскетбол

«Црвена Звезда» оштрафована на 62 500 евро за поведение болельщиков в первых двух матчах финальной серии Адриатической лиги против «Партизана» (2-0) – на 27 500 евро за первый матч и 35 000 за второй.

Кроме того, разыгрывающий «Црвены Звезды» Стефан Маркович был оштрафован на 100 евро за поведение в первом матче серии, а форвард «Партизана» Матиас Лессор – на 1000 евро за поведение во втором матче.

«Црвена Звезда» также будет вынуждена провести следующие три матча с неполными трибунами. Несколько зрительских секций будут закрыты, в том числе VIP-секция и несколько трибун.

Кроме того, главный тренер «Црвены Звезды» Деян Радонич оштрафован на общую сумму 600 евро.

После окончания второго матча серии произошла конфликтная ситуация с участием игроков и болельщиков. На скамейку «Партизана» стали прилетать брошенные поклонниками «Црвены Звезды» предметы.

Финал Лиги ВТБ подарил нам второй исторический матч подряд. «Зенит» обыграл ЦСКА в Москве и заставил поверить в чудо

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные