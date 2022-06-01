«Црвена Звезда» оштрафована на 62 500 евро за поведение болельщиков в финале Адриатической лиги

оштрафована на 62 500 евро за поведение болельщиков в первых двух матчах финальной серии лиги против «Партизана» (2-0) – на 27 500 евро за первый матч и 35 000 за второй.

Кроме того, разыгрывающий «Црвены Звезды» был оштрафован на 100 евро за поведение в первом матче серии, а форвард «Партизана» Матиас Лессор – на 1000 евро за поведение во втором матче.

«Црвена Звезда» также будет вынуждена провести следующие три матча с неполными трибунами. Несколько зрительских секций будут закрыты, в том числе VIP-секция и несколько трибун.

Кроме того, главный тренер «Црвены Звезды» оштрафован на общую сумму 600 евро.

После окончания второго матча серии произошла конфликтная ситуация с участием игроков и болельщиков. На скамейку стали прилетать брошенные поклонниками «Црвены Звезды» предметы.

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