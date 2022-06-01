Марио Хезоня: «В Евролиге не хватает команд с фанатами, как у «Галатасарая»

Форвард УНИКСа Марио Хезоня считает, что в Евролиге должно быть больше клубов, которые известны активным поведением болельщиков.
«Мне очень не хватает в Евролиге команд с такими фан-базами, как у «Галатасарая», «Партизана», «Бешикташа»... Старые добрые времена», – написал Хезоня в твиттере, опубликовав также видео с болельщиками «Галатасарая».
В последние недели баскетболиста связывают с переходом в мадридский «Реал», который ежегодно выступает Евролиге.
Ясикявичюс сел в лужу, фаны «Оли» – огонь, Мицич – великий. Что случилось в «Финале четырех», который в России почти никто не видел