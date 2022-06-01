Марио Хезоня: «В Евролиге не хватает команд с фанатами, как у «Галатасарая»

Форвард УНИКСа Марио Хезоня считает, что в должно быть больше клубов, которые известны активным поведением болельщиков.

«Мне очень не хватает в Евролиге команд с такими фан-базами, как у «Галатасарая», , ... Старые добрые времена», – написал Хезоня в твиттере, опубликовав также видео с болельщиками .

В последние недели баскетболиста связывают с переходом в мадридский , который ежегодно выступает Евролиге.

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