Гэри Пэйтон II, Андре Игудала и Отто Портер вернутся к тренировкам на этой неделе, могут сыграть в финале

«Голден Стэйт» планирует постепенно возвращать в строй своих травмированных игроков и готовить их к участию к финальной серии НБА.
Разыгрывающий Гэри Пэйтон II продолжает восстанавливаться после перелома локтя, полученного во втором раунде нынешнего плей-офф против «Мемфиса» (4-2).
Ветеран «Уорриорз» Андре Игудала испытывает проблемы с шеей, из-за которых также пропустил несколько недель.
Форвард Отто Портер не сыграл в двух последних матчах финала Востока против «Далласа» (4-1) из-за травмы голеностопа.
Финальная серия НБА стартует 2 июня. Первые два матча «Голден Стэйт» проведет в Сан-Франциско.