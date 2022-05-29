Гэри Пэйтон II, Андре Игудала и Отто Портер вернутся к тренировкам на этой неделе, могут сыграть в финале

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«Голден Стэйт» планирует постепенно возвращать в строй своих травмированных игроков и готовить их к участию к финальной серии НБА.

Разыгрывающий Гэри Пэйтон II продолжает восстанавливаться после перелома локтя, полученного во втором раунде нынешнего плей-офф против «Мемфиса» (4-2).

Ветеран «Уорриорз» Андре Игудала испытывает проблемы с шеей, из-за которых также пропустил несколько недель.

Форвард Отто Портер не сыграл в двух последних матчах финала Востока против «Далласа» (4-1) из-за травмы голеностопа.

Финальная серия НБА стартует 2 июня. Первые два матча «Голден Стэйт» проведет в Сан-Франциско.

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