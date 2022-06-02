Маркус Смарт и Роберт Уильямс готовы сыграть в 1-м матче финальной серии

Игроки «Селтикс» и готовы выйти на площадку в первом матче финальной серии плей-офф НБА против «Уорриорз», несмотря на повреждения.

У Смарта проблемы с правой ногой, его беспокоят голеностоп, бедро и стопа. В седьмой встрече серии с «Майами» защитник набрал 24 очка за 41 минуту. По словам баскетболиста и главного тренера «кельтов» Име Удоки, «Мистер замок» сезона собирается играть в решающей серии плей-офф.

Уильямса беспокоит ушиб кости левого колена, на котором он в конце марта он перенес операцию из-за повреждения мениска. Бигмен пропустил три матча серии с «Бакс» и одну из игр противостояния с «Хит».

Уильямс рассказал, что выход на площадку в остальных матчах финала Востока на ограниченные временные отрезки помог ему подстроиться под ситуацию, он готов играть в финале.

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