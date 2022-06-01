Букмекеры считают Стефена Карри главным претендентом на награду MVP финальной серии

Разыгрывающий Стефен Карри является главным претендентом на награду MVP финальной серии плей-офф НБА между «Уорриорз» и «Селтикс» по мнению американских букмекерских контор.

Caesars Sportsbook оценивает вероятность того, что награда достанется Карри, как 50 на 50. Форвард занимает второе место (+180). Далее идут Джейлен Браун (+1000), (+1500) и (+1800).

По данным Caesars Sportsbook, Карри привлек наибольшее количество ставок и почти половину (44 процента) от общей суммы денег. Один из игроков в Колорадо поставил 2 500 долларов, когда ставки на разыгрывающего «Уорриорз» принимались с коэффициентом 10-1.

Напомним, что Карри никогда не выигрывал награду MVP финальной серии НБА, несмотря на то, что пять раз в ней участвовал и три раза становился чемпионом.

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