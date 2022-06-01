«Это чистая ложь». Дюрэнт не согласился с тем, что Карри не стал MVP финала потому, что соперники чаще использовали против него дабл-тим

Теги Голден Стэйт Бруклин НБА Кевин Дюрэнт Стефен Карри НБА плей-офф Дрэймонд Грин Баскетбол

Форвард «Бруклина» Кевин Дюрэнт назвал слова бывшего одноклубника Дрэймонда Грина («Голден Стэйт») о Стефене Карри «чистой ложью».

Грин в своем подкасте заявил, что у Карри нет награды MVP финала отчасти потому, что соперники использовали дабл-тим против него в семь раз чаще, чем против Дюрэнта.

Один из пользователей Twitter попросил Дюрэнта подтвердить слова Грина, одна бывший игрок «Уорриорз» ответил: «С моей точки зрения, это чистая ложь».

Грин в свою очередь обвинил бывшего партнера по команде в том, что тот вырвал цитату из контекста, и посоветовал Дюрэнту послушать «всю программу, а не фрагменты», прежде чем вступать в разговор.

«О, я видео шоу, братан, спасибо за комплименты, но я не согласен с тем, что ты сказал о дабл-тим, вот и все. Мне нравится твое шоу», – ответил Дюрэнт.

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