Джейлен Браун: «Не звоните мне по поводу билетов на финал, смотрите бесплатно по телевизору»

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Форвард «Бостона» Джейсон Тейтум опубликовал в социальных сетях видео, на котором он и его партнер по команде Джейлен Браун обсуждают высокие цены на матчи финальной серии плей-офф против «Голден Стэйт».

Браун обратился к своим знакомым с просьбой не звонить ему по поводу билетов.

«Не звоните мне, смотрите бесплатно по телевизору», – сказал Браун.

По данным системы поиска билетов TicketIQ, средняя стоимость билетов на матчи финальной серии НБА 2022 года на вторичном рынке составляет 3 241 доллар. Это второй показатель в истории лиги.

«Майами» и «Бостон» разделил лишь промах Джимми Батлера. Эта серия – жесточайшая рубка с геройствами на фоне травм и заковыристой тактики

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