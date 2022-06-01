Джейлен Браун: «Не звоните мне по поводу билетов на финал, смотрите бесплатно по телевизору»

Форвард «Бостона» Джейсон Тейтум опубликовал в социальных сетях видео, на котором он и его партнер по команде Джейлен Браун обсуждают высокие цены на матчи финальной серии плей-офф против «Голден Стэйт».
Браун обратился к своим знакомым с просьбой не звонить ему по поводу билетов.
«Не звоните мне, смотрите бесплатно по телевизору», – сказал Браун.
По данным системы поиска билетов TicketIQ, средняя стоимость билетов на матчи финальной серии НБА 2022 года на вторичном рынке составляет 3 241 доллар. Это второй показатель в истории лиги.
«Майами» и «Бостон» разделил лишь промах Джимми Батлера. Эта серия – жесточайшая рубка с геройствами на фоне травм и заковыристой тактики