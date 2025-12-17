  • Спортс
Кевин Дюрэнт о разрыве ахилла в финале НБА-2019: «Не жалею, что вышел на игру, но не знал о рисках. Никто толком не предупредил меня»

Дюрэнт подробно рассказал о решении сыграть в пятой игре финала НБА-2019.

Форвард «Хьюстона» Кевин Дюрэнт подробно рассказал о событиях финала НБА 2019 года, когда он, будучи игроком «Голден Стэйт», порвал ахиллово сухожилие в 5-й матче серии против «Торонто». Баскетболист объяснил, почему решил выйти на ту игру, и заявил, что его не предупредили о реальных рисках для его здоровья.

«Я проходил лечение круглосуточно. Чтобы тренироваться на подводной беговой дорожке, приходилось ехать почти 45 минут от Торонто: в городе она была всего одна. Я делал все возможное, чтобы вернуться в игру.

Постепенно я начал чувствовать себя лучше. Накануне матча я уже играл в тренировочном формате «3 на 3» с партнерами по команде – двигался хорошо и подумал: «Точно буду играть».

Мы стремились выиграть три чемпионства подряд, поэтому я не мог просто выбыть до конца серии. Я чувствовал, что проделал огромную работу вплоть до момента, когда нужно было принимать решение об участии, – и я решил выйти на площадку. Чувствовал себя хорошо, даже отлично. Начал матч уверенно…

Вообще не думал, что проблема с икроножной мышцей может привести к травме ахиллова сухожилия. Я мог бегать по площадке вперед‑назад, делать боковые перемещения – мне казалось, что все в порядке.

Оглядываясь назад, понимаю: мой ахилл попросту не был готов к такой нагрузке.

При этом я не жалею, что вышел на игру. Если бы я знал тогда то, что знаю сейчас, я бы принял другое решение. Если бы мне сказали: «Эй, ты можешь порвать ахилл», я бы, скорее всего, не вышел на площадку .Но никто толком не предупредил меня об этом», – поделился Дюрэнт в подкасте Фрэда Ванвлита.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: подкаст Unguarded
