  «Черт, они в среднем набирают 120 очков за игру». Кевин Дюрэнт объяснил, почему он ушел из «Оклахомы» и перешел в «Голден Стэйт»
«Черт, они в среднем набирают 120 очков за игру». Кевин Дюрэнт объяснил, почему он ушел из «Оклахомы» и перешел в «Голден Стэйт»

Кевин Дюрэнт объяснил свой переход из «Оклахомы» в «Голден Стэйт».

В подкасте Unguarded форвард «Хьюстона» Кевин Дюрэнт раскрыл причины своего перехода из «Оклахомы» в «Голден Стэйт». Баскетболист объяснил решение разницей в игровых моделях команд и перспективах для собственной эффективности на площадке.

«В «Оклахоме» у нас было много узкоспециализированных игроков. Ребята, которые хорошо играли в защите, но не могли сами набирать очки. Не умели бросать. Или, наоборот, кто‑то умел бросать, но не мог нормально защищаться.

Когда «Голден Стэйт» связались со мной, я подумал: черт, они набирают в среднем 120 очков за игру. Мне не нужно переживать, что каждый раз, как я получаю мяч, против меня будут играть зону, плотно опекать или сдваиваться.

Мне кажется, мы сделали игру лучше, потому что с нами нужно было выкладываться с первого владения матча, иначе тебя просто разнесут», – заявил Дюрэнт.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: подкаст Unguarded
