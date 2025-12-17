0

Владелица «Далласа» Мириам Адельсон призвала Трампа баллотироваться на третий срок

Владелица «Далласа» публично поддержала идею Трампа баллотироваться на 3-й срок.

Владелица баскетбольного клуба «Даллас» и один их крупнейших доноров республиканцев Мириам Адельсон публично призвала действующего президента Дональда Трампа баллотироваться на третий срок в 2028 году. Заявление прозвучало во вторник на вечеринке в Белом доме по случаю празднования Хануки.

Стоя рядом с Трампом, Адельсон рассказала, что обсуждала с известным адвокатом Аланом Дершовицем возможность продления президентского срока. Она что‑то прошептала Трампу, после чего он объявил, что владелица «Маверикс» пообещала пожертвовать «еще 250 миллионов долларов», если он решит баллотироваться.

Адельсон, семья которой владеет казино Las Vegas Sands, является одной из самых влиятельных и верных сторонниц Трампа. Действующий президент США не раз подчеркивал: для нее в Белом доме «всегда открыты двери».

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: The Dallas Morning News
logoДаллас
Мириам Адельсон
logoНБА
logoДональд Трамп
светская хроника
