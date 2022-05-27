Гэри Пэйтон II может сыграть в 1-м матче финальной серии НБА

Ожидается, что защитник «Голден Стэйт» вернется в строй в финальной серии НБА, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Есть шанс, что Пэйтон сыграет в 1-м матче финальной серии, который состоится в четверг, 2 июня, добавляет Чарания.

29-летний защитник пропустил финал Западной конференции против «Далласа» (4-1) из-за перелома левого локтя. Пэйтон получил травму в результате неспортивного фола форварда «Мемфиса» Диллона Брукса во втором раунде плей-офф.

Соперником калифорнийцев в главной серии года станет победитель пары «Бостон» – «Майами» (3-2).

«Голден Стэйт» – в финале НБА спустя 3 года! В отличие от других великих команд, им не мешают плохие матчи лидеров