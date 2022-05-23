Гэри Пэйтон II: «Диллон Брукс сказал, что не хотел нанести травму. Я ему верю»

Теги Голден Стэйт Мемфис НБА НБА плей-офф Гэри Пэйтон II Диллон Брукс Баскетбол

Защитник «Голден Стэйт» Гэри Пэйтон II рассказал, что Диллон Брукс («Мемфис») лично извинился перед ним за то, что нанес травму.

«Между мной и Диллоном нет вражды. После того, как мы завершили серию в шестом матче, мне сказали, что он хочет поговорить около раздевалки. Я вышел, и он извинился.

Нужно отдать ему должное — никаких текстовых сообщений, никаких социальных сетей. Он пришел лично, и мы поговорили, как взрослые мужчины. Он сказал, что не хотел нанести травму. Я ему верю», – рассказал Пэйтон.

29-летний Пэйтон II не играет из-за перелома левого локтя, который он получил в результате неспортивного фола Брукса во втором раунде плей-офф.

Монстр-данк Уиггинса через Дончича (который сначала был фолом), слепые броски Карри, и «Голден Стэйт» – в шаге от финала НБА

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные