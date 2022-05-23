Гэри Пэйтон II: «Диллон Брукс сказал, что не хотел нанести травму. Я ему верю»

Защитник «Голден Стэйт» рассказал, что ( ) лично извинился перед ним за то, что нанес травму.

«Между мной и Диллоном нет вражды. После того, как мы завершили серию в шестом матче, мне сказали, что он хочет поговорить около раздевалки. Я вышел, и он извинился.

Нужно отдать ему должное — никаких текстовых сообщений, никаких социальных сетей. Он пришел лично, и мы поговорили, как взрослые мужчины. Он сказал, что не хотел нанести травму. Я ему верю», – рассказал Пэйтон.

29-летний Пэйтон II не играет из-за перелома левого локтя, который он получил в результате неспортивного фола Брукса во втором раунде плей-офф.

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