Никита Загдай: «Паскуаль превратил свою команду в колоду карт и сдавал как за покерным столом»

Автор передачи «Вид сверху» Никита Загдай, говоря о пятом матче финальной серии Лиги ВТБ «Зенит» – ЦСКА (97:95), сравнил петербургскую команду с колодой карт, которую тренер сдавал как за покерным столом.

«Зенит» перестроился, как он перестраивался и по ходу серии. Паскуаль превратил свою команду в колоду карт и сдавал как за покерным столом: каждая сдача, каждая пауза, каждый аут, каждый фол – новый состав. Моня, Фридзон – он доставал из колоды даже потрепанные козырные тузы. И это сработало», – сказал Загдай в эфире радио «Первое спортивное».

Финал Лиги ВТБ подарил нам второй исторический матч подряд. «Зенит» обыграл ЦСКА в Москве и заставил поверить в чудо