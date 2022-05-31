Никола Милутинов набирал дабл-дабл в каждом матче финала Лиги ВТБ, в 11 из 12 матчей плей-офф

Центровой ЦСКА Никола Милутинов показывает эффективную игру в плей-офф .

В 12 матчах решающей стадии турнира сербский игрок 11 раз набирал дабл-дабл. В финальной серии против «Зенита» (3-2) Милутинов завершал каждую встречу с результатом не менее 10 очков и 10 подборов.

В серии против санкт-петербургского клуба центровой ЦСКА набирает в среднем 16,6 очка и 13,6 подбора за игру.

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