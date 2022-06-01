Никита Нагорный: «Мог бы играть в баскетбол, нравится Алексей Швед»

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Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике (2021) Никита Нагорный поделился впечатлениями от посещения пятого матча финальной серии Единой лиги ВТБ между ЦСКА и «Зенитом» (95:97, 3-2).

«Раскрою тайну, я впервые на игре, впервые вживую смотрю. Я, конечно, смотрел по телевизору. И предыдущую игру смотрел. Два овертайма – это невероятные эмоции. И я себе задал вопрос: если я хочу, чтобы у нас было больше зрителей на спортивной гимнастике, почему сам не хожу на масштабные мероприятия, как этот финал?

Кто любимый игрок? Наверное, как и у многих, Алексей Швед. Мог бы я играть в баскетбол? Мы играем во все виды спорта, в том числе и в баскетбол. Конечно, с моим ростом мне, наверное, тяжело будет (168 см – прим. Sports.ru). Но знаю, что есть несколько игроков не очень высоких, которые находят свое место в команде.

Я бросал мяч в кольцо и даже между ногами перевод делал. С моими короткими ногами у меня даже это получалось. Так что, думаю, что смог бы играть в баскетбол», – сказал Нагорный.

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