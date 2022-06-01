Захар Пашутин: «ЦСКА остается фаворитом серии, должен выигрывать в 6-м матче»

Чемпион Европы (2007) считает ЦСКА фаворитом финальной серии лиги ВТБ против «Зенита» (3-2).

«Первые два матча ЦСКА довольно легко выиграл, но дальше «Зенит» не опустил руки. В серии до четырех побед очень сильно влияет физическое и моральное состояние. Здесь становится интереснее с каждой игрой.

Я думаю, что финал до четырех побед – это очень хорошая идея, мы видим, как много болельщиков ходит на баскетбол в Санкт-Петербурге и Москве. Все любят баскетбол, этот праздник должен продолжаться, но в нем обязательно должен быть победитель.

Нормально, что все предыдущие серии длились до трех побед, сейчас лига выработала отличный график и сделала все для зрителей. По мне, ЦСКА остается фаворитом. Я надеюсь, что они проявят себя в шестом матче. Должны там выигрывать», – заявил Пашутин.

После четырех матчей «Зенит» уступал 1-3. ЦСКА мог завершить серию до четырех побед в Москве в понедельник, но сине-бело-голубые сумели отыграть 13-очковое отставание по ходу встречи и добиться победы – 97:95.

Московский клуб продолжает вести в серии со счетом 3-2. Шестая игра состоится в четверг в Санкт-Петербурге.

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