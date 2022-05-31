«Мои часы показали, что мой пульс участился». Мама Джейсона Тейтума прокомментировала выход сына в финал НБА

Брэнди Коул, мама форварда «Селтикс» , поделилась впечатлениями от выхода сына в финальную серию этого года.

«Бостон» обыграл в решающем седьмом матче серии (100:96, 4-3). Тейтум был признан первым MVP финала Восточной конференции.

24-летний баскетболист впервые в своей карьере вышел в финал, где его команда встретится с .

«У меня нет слов. Я так рада, так горжусь им. Это был тяжелый плей-офф. Наверное, они прошли самый трудный путь к финалу, который я когда-либо видела. Просто очень горжусь им и счастлива за него. Он работал над этим всю свою жизнь.

Это было захватывающее зрелище, я до сих пор волнуюсь. Мои Apple Watch включились и показали, что мой пуль участился. Мне определенно нравится смотреть, как он играет», – заявила Коул.

«Бостон» возвращается в финал спустя 12 лет! Мясорубка с «Хит» длилась до финальной сирены (благодаря Батлеру и всеобщему помешательству)