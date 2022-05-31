Кайл Лаури – Джейсону Тейтуму: «Иди и, черт возьми, выиграй»

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Разыгрывающий «Майами» Кайл Лаури пожелал удач форварду «Бостона» Джейсону Тейтуму в финальной серии НБА этого года.

«Селтикс» одолели «Хит» в решающем седьмом матче финала Восточной конференции (100:96, 4-3). После игры Лаури дал наставление Тейтуму.

«Иди и выиграй, иди и, черт возьми, выиграй», – сказал Лаури молодому лидеру «Бостона».

36-летний ветеран «Майами» стал чемпионом НБА в составе «Торонто» в 2019 году. 24-летний Тейтум впервые в своей карьере вышел в финал, где встретится с «Голден Стэйт».

«Бостон» возвращается в финал спустя 12 лет! Мясорубка с «Хит» длилась до финальной сирены (благодаря Батлеру и всеобщему помешательству)

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