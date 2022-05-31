«Я сделаю это для тебя». Тейтум отправил сообщение на номер Кобе Брайанта перед 7-м матчем

Лидер «Селтикс» Джейсон Тейтум отправил сообщение легенде «Лейкерс» Кобе Брайанту в день седьмого матча финала Востока против «Хит» (100:96, 4-3).
«Сегодня я сделаю это для тебя», – написал Тейтум.
Покойный Брайант – любимый игрок Тейтума.
Джейсон провел встречу с повязкой на руке с 24-м номером в цветах «Лейкерс» в честь легенды калифорнийцев.
Форвард набрал 26 очков, 10 подборов и 6 передач. Он был признан MVP решающей серии Восточной конференции.
«Майами» и «Бостон» разделил лишь промах Джимми Батлера. Эта серия – жесточайшая рубка с геройствами на фоне травм и заковыристой тактики
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