«Я сделаю это для тебя». Тейтум отправил сообщение на номер Кобе Брайанта перед 7-м матчем

Теги Бостон Лейкерс Кобе Брайант Майами НБА фото НБА плей-офф Джейсон Тейтум Баскетбол

Лидер «Селтикс» Джейсон Тейтум отправил сообщение легенде «Лейкерс» Кобе Брайанту в день седьмого матча финала Востока против «Хит» (100:96, 4-3).

«Сегодня я сделаю это для тебя», – написал Тейтум.

Покойный Брайант – любимый игрок Тейтума.

Джейсон провел встречу с повязкой на руке с 24-м номером в цветах «Лейкерс» в честь легенды калифорнийцев.

Форвард набрал 26 очков, 10 подборов и 6 передач. Он был признан MVP решающей серии Восточной конференции.

«Майами» и «Бостон» разделил лишь промах Джимми Батлера. Эта серия – жесточайшая рубка с геройствами на фоне травм и заковыристой тактики

Твиттер ESPN

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные