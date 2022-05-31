Джо Лэйкоб – о мнении, что «Уорриорз» следовало обменять пики драфта-2021: «Это не наш путь»

Владелец «Голден Стэйт» Джо Лэйкоб отреагировал на критические заявления в адрес руководства калифорнийцев, которое не стало обменивать пики первого раунда драфта-2021 ради сиюминутного усиления.

Вопросы к подходу офиса «Уорриорз» по построению состава ранее высказывал даже игрок команды Андре Игудала: «Делая ставку на молодых, показывает неуважение к ветеранам».

«Знаю, что мы – я, Боб Майерс, организация – подверглись некоторой критике за то, что не обменяли наши пики и не получили еще одного сильного игрока. Но я был непреклонен в этом, как и Боб – это не наш путь.

Мы считали, что уже вложили средства в костяк ведущих игроков, и они все еще достаточно молоды, чтобы выдавать результат. Наш результат в этом сезоне зависит, в первую очередь, от Стефа, а также от Клэя – после его возвращения в строй – и Дрэймонда», – заявил Лэйкоб.

«Уорриорз» выбрали в первом раунде драфта-2021 и .

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