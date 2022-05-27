Томпсон обошел Карри по количеству матчей плей-офф с 8+ трехочковыми попаданиями

Атакующий защитник «Голден Стэйт» в пятом матче финальной серии Западной конференции против (120:110, 4-1) реализовал восемь 3-очковых бросков и набрал 32 очка.

Таким образом, Томпсон в пятый раз в карьере реализовал 8+ трехочковых в матче плей-офф и стал рекордсменом в истории НБА по этому показателю, обойдя своего партнера по команде , а также и (все – 4).

«Уорриорз» сыграют в финале плей-офф впервые с 2019 года и в шестой раз за последние 8 лет. Соперником калифорнийцев в главной серии года станет победитель пары «Бостон» – «Майами» (3-2).

«Голден Стэйт» – в финале НБА спустя 3 года! В отличие от других великих команд, им не мешают плохие матчи лидеров