Дрэймонд Грин: «Никто не верил, что мы вернемся в финал»

Форвард «Уорриорз» после победы в решающей серии Запада с «Мэверикс» (4-1) заявил, что нынешний выход в финал стал для команды особенным.

«Этот результат, этот выход в финал является особенным. Потому что никто не верил, что мы вернемся сюда.

прошел через две катастрофические травмы. ломал руку. Два года назад у нас было 15 побед», – сказал Грин.

«Уорриорз» сыграют в финале плей-офф впервые с 2019 года и в шестой раз за последние 8 лет. Ранее подобное удавалось лишь четырем командам в истории НБА.

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