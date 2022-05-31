Илона Корстин: «Зенит» сделал выводы после последнего проигрыша и более грамотно провел концовку»

Генеральный директор лиги ВТБ Илона Корстин в интервью «Матч ТВ» прокомментировала победу «Зенита» над ЦСКА в пятом матче финальной серии (97:95, 2-3), отметив, что назвать победителя в этом противостоянии сложно.

— Сегодня команды преподнесли вам подарок на день рождения в виде остросюжетного матча. Согласны?

— Сегодня, мне кажется, был праздник баскетбола. Баскетболисты играли на грани своих возможностей. «Зенит» в предыдущем матче, считаю, упустил победу на последних секундах. В этот раз у петербуржцев в концовке игры было преимущество в десять очков, но ЦСКА боролся до конца. Но «Зенит», видимо, сделал выводы после последнего проигрыша и уже более грамотно провел концовку в такой непростой встрече.

— Как считаете, в следующем матче определится чемпион?

— Сейчас уже сложно сказать. Потому что две команды играют очень ровно. Здесь, наверное, скажется тактика главных тренеров команд, скажется, насколько игроки устали в прошедшей игре, насколько смогут восстановиться. У «Зенита», считаю, ротация более расширенная, а у ЦСКА шесть-семь игроков только получают основное время. Сложно здесь что-то сказать, но тем и интересно.

В Петербурге увидели лучший баскетбол года. ЦСКА выиграл у «Зенита» броском с сиреной и повел 3-1 в финале Лиги ВТБ