Андрей Ватутин: «ЦСКА остановился, уверовав, что сможет без экстра-усилий довести матч до победы»

Президент ЦСКА Андрей Ватутин назвал причины поражения армейцев от «Зенита» в пятом матче финальной серии Лиги ВТБ (95:97, 3-2).

«Выигрывать на заказ, как правило, не получается, и, безусловно, надо отдать должное «Зениту», который в сложной ситуации продемонстрировал огромную волю и характер.

Это долгая серия, и все будут решать маленькие детали, концентрация, штрафные, очки тех, кто выходит на замену, как раз то, в чем мы сегодня уступили. В какой-то момент просто остановились, уверовав, что сможем без экстра-усилий довести матч до победы, а у «Зенита» удачно вошли в игру ветераны Моня и Фридзон.

Хочу сказать огромное спасибо нашим болельщикам, которые создали потрясающую атмосферу в «Мегаспорте». Постараемся их не подвести и оправдать надежды», – сказал Ватутин.

В Петербурге увидели лучший баскетбол года. ЦСКА выиграл у «Зенита» броском с сиреной и повел 3-1 в финале Лиги ВТБ