Хавьер Паскуаль: «Подарили миру еще один баскетбольный спектакль на паркете»

Главный тренер «Зенита» назвал пятый матч финальной серии Лиги ВТБ против ЦСКА (97:95, 2-3) триллером и баскетбольным спектаклем.

«Игра похожа не предыдущую, когда обе команды играли в лучший баскетбол в защите и в нападении. Мы подарили миру еще один баскетбольный спектакль на паркете.

В первой половине нам было сложно чувствовать игру. Во второй половине постепенно вернулись и начали уходить в отрыв. В последней части ЦСКА великолепно стал играть в нападении и отыграл отставание, но все завершилось благоприятно для нас.

Это был еще один триллер, который завершился удачно для нас. Есть время на восстановление и подготовку к шестому матчу серии. Как я говорил, впервые в карьере играю финальную серию из семи матчей. Уверен, что болельщикам это очень нравится», – сказал Паскуаль.

В Петербурге увидели лучший баскетбол года. ЦСКА выиграл у «Зенита» броском с сиреной и повел 3-1 в финале Лиги ВТБ