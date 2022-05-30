Станислав Поздняков: «Лига ВТБ выиграла от того, что ввели финальную серию до четырех побед»

Глава ОКР Станислав Поздняков после пятого матча финальной серии Лиги ВТБ между ЦСКА и «Зенитом» (95:97, 3-2) заявил, что лига и болельщики выиграли от того, что в этом сезоне было решено продлить решающую серию до четырех побед.

«Отличная игра. Выиграла ли лига от того, что ввели финальную серию до четырех побед? Конечно, эта серия прекрасно смотрится. Я думаю, главные победители сегодня – это болельщики, которые увидели замечательную игру.

Я как болельщик ЦСКА хотел бы, чтобы серия закончилась раньше. Атмосфера в зале говорит сама за себя: полные трибуны, интерес к отечественному спорту», – сказал Станислав Поздняков.

В Петербурге увидели лучший баскетбол года. ЦСКА выиграл у «Зенита» броском с сиреной и повел 3-1 в финале Лиги ВТБ