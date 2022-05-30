Димитрис Итудис: «Знаем, как играть в Санкт-Петербурге»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис после домашнего поражения от «Зенита» в пятом матче финальной серии Лиги ВТБ (95:97, 3-2) заявил, что команда знает, как играть в следующей встрече в Санкт-Петербурге.

«Поздравляю «Зенит» с победой. Это был сложный матч. Мы начали здорово, особенно в нападении, но во второй четверти смазали несколько открытых бросков и штрафных и потеряли уверенность. Но в целом, мы проиграли эту встречу в защите.

Даже при том, что мы совершили камбэк, соперники контролировали ход матча.

Тем не менее, знаем, как играть в Санкт-Петербурге. Ожидаем еще одной тяжелой встречи, будем готовиться к ней», – сказал Итудис.

В Петербурге увидели лучший баскетбол года. ЦСКА выиграл у «Зенита» броском с сиреной и повел 3-1 в финале Лиги ВТБ