Си Джей Макколлум стал экспертом ESPN

Теги Бостон Голден Стэйт Новый Орлеан НБА телевидение ESPN НБА плей-офф Си Джей Макколлум Баскетбол

Атакующий защитник «Нового Орлеана» и президент профсоюза игроков Си Джей Макколлум присоединился к ESPN в качестве эксперта.

В понедельник сеть объявила о подписании контракта со звездой «Пеликанс». Игрок дебютирует на ESPN в четверг во время передачи «Финал НБА: Празднование 75-летия», которая станет альтернативной презентацией первого матча финальной серии между «Голден Стэйт» и «Бостоном» на ESPN2.

Макколлум окончил Лихайский университет с дипломом журналиста и ранее уже появлялся на ESPN в качестве эксперта.

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