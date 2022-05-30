Си Джей Макколлум стал экспертом ESPN

Атакующий защитник «Нового Орлеана» и президент профсоюза игроков присоединился к ESPN в качестве эксперта.

В понедельник сеть объявила о подписании контракта со звездой «Пеликанс». Игрок дебютирует на ESPN в четверг во время передачи «Финал НБА: Празднование 75-летия», которая станет альтернативной презентацией первого матча финальной серии между и на ESPN2.

Макколлум окончил Лихайский университет с дипломом журналиста и ранее уже появлялся на ESPN в качестве эксперта.

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