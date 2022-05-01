Зайон Уильямсон: «Извинился перед Макколлумом за то, что долго не связывался с ним после обмена»

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Форвард «Нового Орлеана» Зайон Уильямсон признался, что извинился перед новым партнером по команде Си Джей Макколлумом за то, что долго не связывался с ним после того, как «Пеликанс» выменяли Макколлума перед дедлайном.

«Си Джей — отличный парень. За то короткое время, что мы провели вместе, я многому у него научился. Отличный партнер по команде. Мне не терпится выйти с ним на площадку.

Честно говоря, в то время я был сосредоточен на реабилитации. Потом я написал ему, чтобы извиниться. Как я уже сказал, я был в плохом психологическом состоянии. Мистер Макколлум сказал, что все в порядке», – рассказал Зайон.

Зайона Уильямсона ждали в НБА сильнее, чем кого-либо со времен Леброна. Но пока он становится все толще и получает травмы

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