Зайон Уильямсон: «Извинился перед Макколлумом за то, что долго не связывался с ним после обмена»

Форвард «Нового Орлеана» Зайон Уильямсон признался, что извинился перед новым партнером по команде за то, что долго не связывался с ним после того, как «Пеликанс» выменяли Макколлума перед дедлайном.

«Си Джей — отличный парень. За то короткое время, что мы провели вместе, я многому у него научился. Отличный партнер по команде. Мне не терпится выйти с ним на площадку.

Честно говоря, в то время я был сосредоточен на реабилитации. Потом я написал ему, чтобы извиниться. Как я уже сказал, я был в плохом психологическом состоянии. Мистер Макколлум сказал, что все в порядке», – рассказал Зайон.

Зайона Уильямсона ждали в НБА сильнее, чем кого-либо со времен Леброна. Но пока он становится все толще и получает травмы