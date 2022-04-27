Игроки «Пеликанс», которых опекал Микэл Бриджес, реализовали 3 из 17 с игры

Теги Новый Орлеан Финикс НБА Йонас Валанчюнас НБА плей-офф Си Джей Макколлум Брэндон Ингрэм Девонте Грэм Микэл Бриджес Баскетбол

Игроки «Нового Орлеана» в 5-м матче серии плей-офф против «Финикса» (97:112, 2-3), находясь под опекой Микэла Бриджеса, набрали всего 7 очков, реализовав 3 из 17 с игры, информирует ESPN Stats & Info.

Си Джей Макколлум, играя против Бриджеса, набрал 3 очка (1 из 9), Брэндон Ингрэм – 2 (1 из 5), Йонас Валанчюнас – 2 (1 из 1), Девонте Грэм – 0 (0 из 2).

Во всей серии игроки «Пеликанс», против которых защищался Бриджес, реализовали 36 процентов бросков с игры и совершили больше 12 потерь.

Урок истории из книги «Семь секунд и меньше». Как «Финикс»-2006 спасал серию против «Лейкерс» Кобе Брайанта

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