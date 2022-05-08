Лэрри Нэнс: «После обмена в «Пеликанс» Макколлум сказал, что мы выйдем в плей-офф»

Атакующий защитник «Пеликанс» вспомнил свое заявление после перехода в команду во время разговора с форвардом в своем подкасте.

«Что, я сказал, должно было случиться, когда я переходил в ? – начал Макколлум.

«Во-первых, ты сказал, что это будет отличная возможность. Ты сказал, что в команде есть множество молодых талантов, и это при отсутствии большого парня. Самое главное, ты сказал: «Вы знаете, мы выйдем в плей-офф», – ответил Нэнс.

«А ты смотрел на меня как на сумасшедшего. Я сказал: «Мы пройдем в плей-офф». А ты такой: «Я в Чикаго, мне нужно сделать операцию». Я спросил: «Как долго длиться восстановление?» Ты такой: «Не знаю, 4-6 недель». И я подумал: «Отлично, ты вернешься как раз к плей-офф», – подтвердил Макколлум.

«Ты был первым, кто заявил на следующий день после нашего обмена, что мы пройдем в плей-офф. Ты сказал: «Я здесь не для того, чтобы развлекаться», – согласился Нэнс.

«Пеликанс» заняли девятое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата и сумели пробиться в плей-офф через турнир плей-ин.

В первом раунде луизианский клуб уступил со счетом 2-4.

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